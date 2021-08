India vs England 2nd test match: केएल राहुल ने खेली धमाकेदार पारी, कुछ इस अंदाज में हुआ उनका स्वागत, देखिए Video

India vs England 2nd test match: भारत (India) और इंग्लैंड (England) के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड (England) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। वहीं, टीम इंडिया (team india) की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल (KL Rahul) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बेहतरीन शुरूआत दिलाई। वहीं, पहले दिन के मैच में केएल राहुल (KL Rahul) ने धामकेदार 127 रन की नॉटआउट पारी खेली।

पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद केएल राहुल (KL Rahul) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ड्रेसिंग रूम लौटे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। 2014 के बाद यह पहला मौका है, जबकि किसी भारतीय बल्लेबाज ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर सैंकड़ा जड़ा है।

वहीं, पहली पारी के बाद केएल राहुल (KL Rahul) का नाम लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर दर्ज हो गया है। टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी ने आकर राहुल को इस शानदार पारी की बधाई दी। जब दिन का खेल खत्म हुआ तो ड्रेसिंग में मौजूद टीम इंडिया से जुड़ा हर शख्स राहुल (KL Rahul) के स्वागत में खड़ा नजर आया।

🎥 Scenes as @klrahul11 returns to the dressing room after his brilliant 1⃣2⃣7⃣* on Day 1 of the Lord's Test. 👏 👏#TeamIndia #ENGvIND pic.twitter.com/vY8dN3lU0y

— BCCI (@BCCI) August 13, 2021