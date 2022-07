India vs England T20 match: इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ऐसी होगी प्लेइंग इलेवर, रिकॉर्ड भी रहा है शानदार

India vs England T20 match: भारत और इंग्लैंड के बीच आज से टी20 सीरीज की शुरूआत हो रही है। टी20 का पहला मैच साउथैम्पटन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 से शुरू होगा। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि टीम हार का बदला लेगी।

