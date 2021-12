IND vs NZ 2nd Test, Day-2 LIVE: एजाज के परफेक्ट-10 के बाद, टीम इंडिया के गेंदबाजों का कमाल, न्यूजीलैंड 62 रनों पर आल आउट

IND vs NZ 2nd Test, Day-2 LIVE : न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहली पारी में 62 रन पर आल आउट हो गई है। आखिरी विकेट अक्षर पटेल ने अपने नाम किया है। उन्होंने काइल जेमिसन को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन भारत के गेंदबाजों ने टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी कराते हुए 62 रनों पर आल आउट कर दिया है।

Innings Break!

A session dominated by #TeamIndia as New Zealand are all out for 62 runs.

