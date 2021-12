IND vs NZ 2nd Test Day 3 Live Score : अश्विन ने न्यूजीलैंड को दिया तीसरा झटका,सीरीज फतह करने से भारत 7 विकेट दूर

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा है। मैच के तीसरा दिन भारत से मिले 540 रनों के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड (New Zealand) ने 67 रनों पर 3 विकेट गवां दिए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने कीवी टीम को तीसरा झटका देते हुए रॉस टेलर को छह रन चेतेश्वर पुजारा के हाथों कैच कराया है। भारत को अब तक तीनों सफलता अश्विन के खाते में गई है। इसके साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है।

Ashwin gets his third as Ross Taylor departs after scoring 6 runs.

Live – https://t.co/CmrJV47AeP #INDvNZ

