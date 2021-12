IND vs NZ 2nd Test Day 3 Live Score : भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 540 रनों का बड़ा लक्ष्य,13 रनों पर लगा पहला झटका

IND vs NZ 2nd Test Day 3 Live Score : भारत और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में दूसरा टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 276/7 के स्कोर पर पारी घोषित किया। भारत की तरफ से दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने सर्वाधिक 62 रन बनाए। उनके अलावा शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने 47 रनों की पारी खेली वहीं अक्षर पटेल 26 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने चार और रचिन रविंद्र ने तीन विकेट हासिल किए। इस तरह न्यूजीलैंड (New Zealand) के सामने जीत के लिए 540 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपने दूसरे ओवर में टॉम लाथम (Tom Latham) 6 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट किया है।

That will be Tea on Day 3 of the 2nd Test.

New Zealand lose the wicket of Tom Latham in the second innings.

Scorecard – https://t.co/KYV5Z1jAEM #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/iAhkYndfEM

— BCCI (@BCCI) December 5, 2021