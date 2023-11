IND vs NZ Semi-Final: पहले सेमीफाइनल में दर्शकों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जय शाह बोले- इतिहास फिर से लिखा गया

IND vs NZ ICC World Cup Semi-Final: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 (ICC World Cup) के पहले सेमी-फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर साल 2019 की हार हिसाब बराबर कर लिया। इस मैच में भारत ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। जिसमें विराट कोहली के 50 वनडे शतक और मोहम्मद शामी के वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट पूरे किए। इस दौरान दर्शकों ने लाइव स्ट्रीमिंग व्युअरशिप का भी रिकॉर्ड बना दिया है।

दरअसल, भारत-न्यूजीलैंड सेमी-फाइनल मैच के दौरान डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney+Hotstar) पर लाइव स्ट्रीमिंग व्युअरशिप (Live Streaming Viewership) के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। हॉट डिज्नी प्लस हॉटस्टार लाइव स्ट्रीमिंग व्युअरशिप में दर्शकों की संख्या अब तक सबसे ज्यादा 5.3 करोड़ दर्ज की गयी। बीसीसीआई सचिव जय शाह (BCCI Secretary Jay Shah) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस खास रिकॉर्ड की जानकारी दी है।

History rewritten, creating new milestones!

As the dominant #TeamIndia advance to the final in roaring fashion, the Indian fans have made this win truly special. The exciting Semi final match garnered a staggering 5.3 Crore views on @DisneyPlusHS, setting a new benchmark for… https://t.co/87vt57w6xc

— Jay Shah (@JayShah) November 16, 2023