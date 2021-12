Mumbai Test : कोहली के इस विराट बयान ने जीता करोड़ों फैन्स का दिल, जानें क्या कही बड़ी बात?

Mumbai Test : टीम इंडिया (Team India) के बाद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने न्यूजीलैंड को मुंबई टेस्ट में 372 रनों से हराने के बाद भारतीय क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर कई बातें कही है। उनके एक बयान के बाद करोड़ों क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया है। विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा कि कोई कप्तान हो, कोई हेड कोच हो या कोई भी मैनेजमेंट हो। उन्होंने कहा कि सबका लक्ष्य एक ही है कि हम भारतीय क्रिकेट को शिखर पर पहुंचाएंगे। विराट ने बताया कि क्यों टीम इंडिया कानपुर टेस्ट जीत नहीं पाई थी। मुंबई टेस्ट जीतने के साथ ही टीम इंडिया (Team India) ने टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है।

🗣️ 🗣️ The mindset is to take Indian cricket forward and stay at the top: #TeamIndia Captain @imVkohli #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/NWrxTih29K

— BCCI (@BCCI) December 6, 2021