IND vs PAK मैच की जानें कब और कहां देखें लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग

नई दिल्ली। भारतीय टीम रोहित शर्मा (Indian Team Rohit Sharma) की अगुवाई में रविवार (23 अक्टूबर) को पाकिस्तान (Pakistan) से भिड़ने जा रही है। सुपर-12 का यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया (Australia) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जाएगा। भारतीय टीम (Indian Team) ने अपने पहले वॉर्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया (Australia) को 6 रन से शिकस्त दी थी। वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा अभ्यास मैच बारिश के चलते धुल गया। वहीं, बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान (Pakistan) को पहले वॉर्म अप मैच में इंग्लैंड के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान (Pakistan) का दूसरा अभ्यास मैच अफगानिस्तान (Afghanistan) के साथ था, लेकिन यह मैच भी बारिश के चलते रद्द करना पड़ा।

टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच रविवार (23 अक्टूबर) को खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच ऑस्ट्रेलिया (Australia) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले दोपहर 1.00 बजे होगा। टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकते हैं। इसके अलावा यह मैच डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) पर भी आएगा।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), लोकेश राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी।

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), शान मसूद, फखऱ जमां, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर।