IND vs SL 2nd Day-Night Test : जसप्रीत बुमराह बोले- कुलदीप यादव को टीम से ड्रॉप नहीं किया गया बल्कि…

IND vs SL 2nd Day-Night Test : भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच दूधिया रोशनी में पिंक बॉल से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M.Chinnaswamy Stadium) में खेला जाने वाला खेला जाना है। इस टेस्ट मैच से पहले टेस्ट टीम से कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को रिलीज किया गया, जबकि उनकी जगह अक्षर पटेल टीम से जुड़े हैं। डे-नाइट टेस्ट से एक दिन पहले टीम इंडिया के उप-कप्तान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने कहा कि कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को टीम से ड्रॉप नहीं (Not Dropped ) किया गया है, बल्कि बायो-बबल से ब्रेक दिया गया है।