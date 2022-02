India vs Sri Lanka: टीम इंडिया और श्रीलंका के शेड्यूल में बदलाव, BCCI ने किया ऐलान

नई दिल्ली। श्रीलंका के भारत दौरे को लेकर बीसीसीआई ने नया अपडेट दिया है। बीसीसीआई ने सोमवार को दौरे में बदलाव का ऐलान किया है। नए शेड्यूल के मुताबिक, अब 24 फरवरी से तीन मैच की टी20 सीरीज का आगाज होगा।

🚨 NEWS 🚨: BCCI announces a change in schedule for the upcoming @Paytm Sri Lanka Tour of India. #INDvSL #TeamIndia

More Details 🔽

— BCCI (@BCCI) February 15, 2022