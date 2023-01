India vs Sri Lanka: शुभमन गिल के बाद कोहली को ‘विराट’ शतक, टीम इंडिया का स्कोर 300 पार

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच आज वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। शुभमन गिल के बाद विराट कोहली ने भी शतक जड़ा है। इसके साथ ही कोहली ने अपना 46वां शतक पूरा किया। इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में कोहली ने शतक जड़ा था।

𝐂𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐘 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢 🔥🔥

His 46th in ODIs and 74th overall 🫡🫡#INDvSL #TeamIndia pic.twitter.com/ypFI9fdJ2I

— BCCI (@BCCI) January 15, 2023