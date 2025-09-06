भारत 2030 तक टॉप- 10 जहाज निर्माण देशों में होगा शामिल- सर्बानंद सोनोवाल

नई दिल्ली। केंद्रिय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2030 तक भारत टॉप 10 जहाज निर्माण देशों में शामिल हो जाएगा। इस दौरान केंद्रिय मंत्री ने तमिलनाडु के वीओ चिदंबरनार पोर्ट पर भारत के पहले पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह पोर्ट दक्षिण भारत का ग्रीन बंकरिंग हब बनेगा। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि भारत 2030 तक दुनिया के टॉप 10 जहाज निर्माण देशों में शामिल होगा और 2047 तक टॉप पांच देशों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का मिशन गति, पैमाने, सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता का मिश्रण है। भारत के पहले पोर्ट-बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरू की गई ये परियोजनाएं रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेंगी। तमिलनाडु को भारत की आर्थिक आकांक्षाओं में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश 2030 तक दुनिया के टॉप 10 जहाज निर्माण देशों शामिल होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रहे हैं। 3.87 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह सुविधा पोर्ट कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटों और एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को बिजली देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। इस शुभारंभ के साथ, वीओसी पोर्ट देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला बंदरगाह बन गया है।

400 किलोवाट का सोलर प्लांट भी होगा निर्मित

शुरू की गई अतिरिक्त परियोजनाओं में 400 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट भी शामिल है। यह प्लांअ बंदरगाह की रूफटॉप सौर क्षमता को बढ़ाकर 1.04 मेगावाट कर देगा, जो भारतीय बंदरगाहों में सबसे अधिक है। और कोल जेटी-I को बंदरगाह स्टैक यार्ड से जोड़ने वाला 24.5 करोड़ रुपए का लिंक कन्वेयर भी शामिल है, जिससे दक्षता में 0.72 एमएमटीपीए की वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने 6 मेगावाट के पवन फार्म, 90 करोड़ रुपए की लागत वाले मल्टी-कार्गो बर्थ, 3.37 किलोमीटर लंबी चार-लेन सड़क और तमिलनाडु समुद्री विरासत संग्रहालय की आधारशिला भी रखी।