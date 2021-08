अमेरिका में सुनाई दी भारतीय बल्लेबाज की बल्ले की धमक, जड़ी धमाकेदार फिफ्टी

NEW DELHI: कम उम्र में 28 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले उन्मुक्त चंद(Unmukt Chand) का बल्ला अमेरिका की माइनर लीग क्रिकेट में जमकर बोल रहा है। उन्मुक्त ने माइनर लीग क्रिकेट में अपनी एक और फिफ्टी जड़ दी है। ये उनकी इस लीग में दूसरी फिफ्टी है। उन्होंने अपनी इस धांसू पारी का वीडियो ट्विटर(twitter) पर शेयर किया है। इस वीडियो में पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और एक से एक दमदार शॉट(Shot) खेल रहे हैं।

उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ने के बाद ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्मुक्त चंद ने अपने ऑफिशिल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया,’पूरे समय मेरा हाथ थामने के लिए ईश्वर(GOD) का हृदय से आभार।’ चंद ने ट्विटर पर 45 सेकेंड का वीडियो अपलोड किया है। इसमें वो चौके-छक्कों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं।

Sincere gratitude to the almighty for holding my hand throughout. #Gratitude #halfcentury@MiLCricket @usacricket @Sling @Toyota pic.twitter.com/YneCVd2EMG

— Unmukt Chand (@UnmuktChand9) August 29, 2021