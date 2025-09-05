भारत की लड़कियों ने विमेंस हॉकी एशिया कप में की धमाकेदार शुरुआत, थाईलैंड को 11-0 से रौंदा

Women’s Hockey Asia Cup 2025: विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 में सलीमा टेटे की अगुवाई वाली टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही है। शुक्रवार (5 सितंबर) को खेले गए पूल-बी मुकाबले में टीम ने थाईलैंड को 11-0 के विशाल अंतर से मात दी। भारत के लिए इस मैच में मुमताज़ खान ने दो गोल दागे और उन्हें महिला एशिया कप गोंगशु 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

भारत के लिए मुमताज खान (7′, 49′), उदिता (30′, 52′) और ब्यूटी डुंग डुंग (45′, 54′) ने दो-दो गोल किए, जबकि संगीता कुमारी (10′), नवनीत कौर (16′), लालरेम्सियामी (18′), शर्मिला देवी (57′) और रुतुजा दादासो पिसल (60′) भी स्कोरशीट में शामिल रहीं। पहले क्वार्टर में मुमताज खान (7वें मिनट) और संगीता कुमारी (10वें मिनट) के दो फील्ड गोल के साथ भारत ने शुरुआत में ही अपना दबदबा कायम कर लिया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अपनी आक्रामकता और बढ़ाते हुए तीन और गोल दागे जिससे उसकी बढ़त और मजबूत हो गई।

अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर (16वें मिनट) और मिडफील्डर लालरेम्सियामी (18वें मिनट) ने लगातार दो फील्ड गोल दागे और उसके बाद उदिता (30वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके पहले हाफ का अंत शानदार तरीके से किया।

दूसरे हाफ में भी भारत ने थाईलैंड के सर्कल के अंदर लगातार हमले किए और तीसरे क्वार्टर में चार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, जहाँ ब्यूटी डुंग डुंग (45वें मिनट) ने 45वें मिनट में अपना पहला गोल दागा। मैच के आखिरी क्वार्टर में भारत ने लगातार पाँच गोल दागकर अपने पहले मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज की। मुमताज खान (49वें मिनट), उदिता (52वें मिनट) और शर्मिला देवी (57वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किए, जबकि ब्यूटी डुंग डुंग (54वें मिनट) और रुतुजा दादासो पिसल (60वें मिनट) ने अपनी टीम के लिए फील्ड गोल किए।

पूल ए और बी से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 पूल चरण में आगे बढ़ेंगी, जहाँ टीमें एक दूसरे पूल में प्रतिस्पर्धा करेंगी और एक से चार तक रैंकिंग प्राप्त करेंगी। पहले पूल चरण में प्रत्येक पूल से नीचे की दो टीमें क्लासिफिकेशन और विश्व रैंकिंग अंकों के लिए खेलेंगी। महिला प्रतियोगिता की विजेता टीम को 2026 में होने वाले एफआईएच हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स में एक प्रतिष्ठित स्थान मिलेगा।