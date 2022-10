भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना लगभग तय, 100 सांसदों समर्थन के जादुई आंकड़े को छुआ

नई दिल्ली। ब्रिटेन (UK) में लिज ट्रस (Liz Truss) के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक (Rishi Sunak) का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 सांसदों के समर्थन के जादुई आंकड़े को लगभग छू लिया है, जिसके बाद उनकी ताजपोशी तय मानी जा रही है। हालांकि, अभी तक न ही ऋषि सुनक (Rishi Sunak) और न ही पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन (Former PM Boris Johnson) ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। केवल पेनी मोर्डंट (Penny Mordant) ने अपनी उम्मीदवारी की पुष्टि की है।

सुनक के समर्थकों ने दिए संकेत

अभी तक सामने आया था कि सुनक को सबसे ज्यादा 82 कंटर्वेटिव सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन अब उनके समर्थकों ने दावा किया है कि उनको 100 सांसदों ने समर्थन दिया है। वरिष्ठ नेता टोबियास एलवुड (Tobias Elwood) ने ट्वीट किया, रेडी फॉर ऋषि।

The free mkt experiment is over – it’s been a low point in our Party’s great history.

The reset begins.

Time for centrist, stable, fiscally responsible Government offering credible domestic & international leadership.

Honoured to be the 100th Tory MP to support #Ready4Rishi pic.twitter.com/bOmlQLrtQn

— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) October 21, 2022