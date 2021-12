‘हाथ’ के साथ जायेंगे भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह? नवजोत सिद्धू के साथ तस्वीर देख लग रहे कयास

नई दिल्ली। भारत के शानदार स्पिनर हरभजन सिंह अपनी राजनीतिक पारी जल्द शुरु कर सकते हैं। हरभजन सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू(Navjot Singh Sidhdhu) के साथ हरभजन सिंह की एक फोटो जमकर वायरल हो रही है। जिससे ये कयास लगने शुरु हो गये है कि हरभजन जल्द कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेकर अगामी विधानसभा चुनाव में अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। हरभजन सिंह(Harbhajan Singh) ने बुधवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सिद्धू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हरभजन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ”संभावनाओं से भरी तस्वीर…

आपको बता दें कि इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह​ जल्द ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन करने वाले हैं। पंजाब के जालंधर के रहने वाले हरभजन के 2017 में भी जालंधर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि हरभजन ने राजनीतिक पारी से शुरू करने से कभी इन्कार भी नहीं किया है। ऐसे में उनके फिर से राजनीति के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन हरभजन ने हाल में उन खबरों को ‘फर्जी खबर'(Fake News) बताया था।

Picture loaded with possibilities …. With Bhajji the shining star pic.twitter.com/5TWhPzFpNl

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 15, 2021