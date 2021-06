Tokyo Olympic 2020: तैराक श्रीहरि नटराज को मिला तोक्यो ओलिंपिक का टिकट

नयी दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग फेडरेशन ने भारतीय युवा तैराक श्रीहरि नटराज के ‘ए’ स्टैंडर्ड टाइम को मान्यता दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। खेल की वैश्विक संचालन संस्था फिना ने रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में उनके ‘ए’ क्वालीफिकेशन स्तर को स्वीकृति दी। भारतीय तैराकी महासंघ ने ट्वीट किया, ‘‘श्रीहरि नटराज के सेटे कोली ट्रॉफी में टाइम ट्रायल के दौरान 53.77 सेकेंड के ओलंपिक क्वालीफिकेशन समय को फिना ने स्वीकृति दे दी है। एसएफआई ने उनका प्रतिनिधित्व फिना के पास भेजा था। श्रीहरि तोक्यो में ‘ए’ क्वालिफिकेशन प्रवेश के रूप में भारत के साजन प्रकाश से जुड़ेंगे।’

भारत के लिए यह पहला मौका होगा जब उसके दो तैराक सीधी एंट्री के साथ ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। श्रीहरि नटराज से पहले साजन प्रकाश भी ‘ए’ स्टैंडर्ड टाइम के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं।

Olympic qualification update! Srihari Nataraj Olympic qualification time of 53:77 swam in the time trial at the Sette Colli Trophy is affirmed by FINA. SFI had put forward its representation to FINA for this..Srihari joins Sajan Prakash as India’s A qualification entry to Tokyo pic.twitter.com/kVE8orFyWp

— @swimmingfederationofindia (@swimmingfedera1) June 30, 2021