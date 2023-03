VIDEO : शादी के दिन स्टंट कर रहा था वेडिंग कपल , अचानक चीखने लगी दुल्हन, फिर...

नई दिल्ली। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि उनके शादी स्पेशल हो, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके बारे में सोचकर भी दिल में डर बैठ जाए। एक हालिया वायरल वीडियो यह साबित करता है कि ऐसे स्टंट हमेशा सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। दरअसल, एक वायरल क्लिप में दूल्हा और दुल्हन को अपनी शादी के दिन स्पार्कल गन के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है।

कपल एक-दूसरे के बगल में पोज देते है। दोनों के हाथ में स्पार्कल गन रहता है। दोनों कैमरे के लिए मुस्कुराते हुए पोज देते हैं। फिर कपल अपनी-अपनी बंदूकों से फायर करते हैं और स्पार्कल बिखरने लगता है। इस दौरान दुल्हन के साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हो जाता है।

Idk what's wrong with people these days they are treating wedding days more like parties and this is how they ruin their perfect day. 🤷‍♀️ pic.twitter.com/5o626gUTxY

— Aditi. (@Sassy_Soul_) March 31, 2023