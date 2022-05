WhatsApp University के जाल में फंसी देश की महिला IPS किरण बेदी, VIDEO शेयर करने पर हुईं ट्रोल

नई दिल्ली। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी (Indian woman IPS Kiran Bedi) एक बार फिर से व्हाट्सएप फॉरवर्ड संदेश का शिकार होकर एक गलत वीडियो शेयर कर बैठीं है। इससे पहले भी उनके कुछ ट्वीट्स काफी विवादित रहे हैं, जिन्हें तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया है।

— Kiran Bedi (@thekiranbedi) May 11, 2022

Watch this 🥹🥺🙄😳😲 pic.twitter.com/Io0PQb567U

किरण बेदी ने बीते बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक शार्क एक उड़ते हुए हेलिकॉप्टर पर हमला कर देती है। इस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट में गलत जानकारी लिखी नजर आई।

India's first women IPS still dependent upon WhatsApp university. https://t.co/T40HdVPe3E

— Triggered Odia 🥷🏻 (@Triggered_Odia) May 11, 2022