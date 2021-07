भारतीय ​क्रिकेट के लिए अपना बेस्ट दे चुके गौतम गंभीर ने पेश किया अपनी राजनीतिक पारी का रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2007 में टी20 विश्वकप और 2011 में वनडे मैचों का विश्वकप जीता था। इन दोनो बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल मैचों में भारत की ओर से एक शेर जमकर के दहाड़ा था। और रन बनाकर के फाइनल मैच को जीताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे भारत के बाएं हांथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर(India’s left handed batsman Gautam Gambhir)। गौतम वर्तमान समय में दिल्ली पूर्वी(Delhi East) के लोकसभा(Lok Sabha constituency) क्षेत्र से भाजपा के सांसद(BJP MP) भी हैं। और अपने क्षेत्रवासियों का वो प्रतिनिधित्व भी बखूबी कर रहे ​हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव में गंभीर दिल्ली पूर्वी के लोकसभा क्षेत्र से जीत कर के लोकभवन पहुंचे। गंभीर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और केवल लड़े ही नहीं जीते भी हैं। गौतम गंभीर ने अपने क्षेत्रवासियों(residents) के सामने अपने दो साल में किये गये कार्य का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या क्या कार्य अपने क्षेत्र के लिए किये है। उनके किये गये कार्य में उन्होंने सर्वप्रथम जिक्र कम्युनिटी किचन(community kitchen) का किया है।

I’m in debt of each & every vote cast in my favour!🇮🇳#Year2ReportCard pic.twitter.com/0SyYZHAexh

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 25, 2021