प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में कर रही प्रवेश: सीएम योगी

लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में मोदी सरकार ने त्योहारों से पहले बड़ी सौगात दी है। आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर जीरो कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि भारत को उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर #NextGenGST Reform का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि भारत को उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने आगे कहा, अब GST में केवल 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे, जिसमें अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गईं हैं। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों में राज्यों के हितों को पूरा ध्यान रखा गया है। यह नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं, MSME सेक्टर और छोटे व्यापारियों को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। खाना, दवाइयां और शिक्षा सामग्री पर कर 0% से 5% तक रखने से घरेलू खर्च में बचत होगी। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कटौती से उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा और हर परिवार को तत्काल इससे राहत भी मिलेगी।

GST अनुपालन अब और सरल होगा। इससे #EaseofDoingBusiness को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्वदेशी से स्वावलंबन की भावना को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। इस अभूतपूर्व युगांतकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्माला सीतारमण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।