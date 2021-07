IND Vs SRI: भारतीय आलराउंडर के एक बार फिर शर्मनाक प्रदर्शन पर भड़के फैंस ने जो कहा, जानकर लोटपोट हो जायेंगे आप

नई दिल्ली। कल भारत(India) और श्रीलंका(Sri Lanka) के बीच टी20 मैच का पहला मुकाबला खेला गया। तीन टी20 मैचों के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 38 रना से हरा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा ​क्रिकेट स्टेडियम(Cricket Stadium) में खेले गये इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीत(Winning the toss) कर के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने कप्तान शिखर धवन(46) और मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव(Surya Kumar Yadav)(50) की शानदार पारियों की बदौलत 5 विकेट गवां कर के 164 रन बनाये। 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम मात्र 126 रन बना कर के आल आउट हो गई।

