Viral : इंदौर मेयर के पुत्र ने मोदी सरकार की उधेड़ी ​बखिया, मंच पर एमपी के सीएम से लेकर मंत्री तक थे विराजमान, कांग्रेस हमलावर

इंदौर। इंदौर नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव (Indore Municipal Corporation Mayor Pushyamitra Bhargav) के बेटे संघमित्र (Sanghamitra) का भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। संघमित्र ने अपने भाषण में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) की जमकर बखिया उधेड़ते नजर आ रहे है। सबसे खास बात यह है इस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर केसवानी, स्थानीय बीजेपी विधायक और मेयर पुष्यमित्र मौजूद थे। संघमित्र के भाषण से बीजेपी नेता असहज दिखे, लेकिन मुस्कुराते हुए भाषण सुनते रहे। उधर, साहसिक भाषण पर ऑडिटोरियम में मौजूद श्रोताओं ने जोरदार तालियां बजाईं।

मोदी सरकार का वादा था कि 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, 2025 आ गया और बुलेट ट्रेन सरकार के पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं आ पा रही है बाहर

बता दें कि मेयर के बेटे ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी (Devi Ahilya University) के ऑडिटोरियम में स्व. निर्भय सिंह पटेल स्मृति वाद-विवाद प्रतियोगिता (Late Nirbhay Singh Patel Memorial Debate Competition) में हिस्सा लिया था। इसमें वह विजेता बने। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता संघमित्र को मंच पर भाषण देने को कहा गया।मंच पर माइक थामते ही संघमित्र ने केंद्र सरकार की वादाखिलाफी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का आलम यह है कि हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग टिकट लेकर भी यात्रा नहीं कर पाते। वादा था कि 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन (Bullet train from Ahmedabad to Mumbai) दौड़ेगी, लेकिन 2025 आ गया और बुलेट ट्रेन (Bullet Train) सरकार के पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (PowerPoint Presentation) से बाहर नहीं आ पा रही है। जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए खर्च हुए, घोटाले हुए, लेकिन बुलेट ट्रेन (Bullet Train) हकीकत में नहीं आई।

जब रेल पटरी से उतरती है, तो सिर्फ डिब्बे नहीं टूटते, एक मां की गोद सूनी होती है

सरकार दावा करती है कि कवच तकनीक से रेल हादसे रुकेंगे, लेकिन पिछले 10 साल में 20 हजार लोग रेल हादसों में मारे गए। जब रेल पटरी से उतरती है, तो सिर्फ डिब्बे नहीं टूटते, एक मां की गोद सूनी होती है, बच्चे का भविष्य अंधेरे में डूबता है और बूढ़े पिता की आखिरी उम्मीद छिन जाती है।

इंदौर महापौर पुत्र ने मोदी सरकार की कलई खोल कर रख दी और दिलेरी से केंद्र सरकार की बखिया उधेड़ी : कांग्रेस

इस वीडियो को मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी (Madhya Pradesh Congress Party) अधिकारिक एक्स पर शेयर कर लिखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में सरकार और सत्ता के बड़े चेहरों के सामने इंदौर महापौर पुत्र ने मोदी सरकार (Modi Government) की कलई खोल कर रख दी और दिलेरी से केंद्र सरकार (Central Government) की बखिया उधेड़ी।