INDW vs ENGW : हरमनप्रीत के शतक के आगे इंग्लैंड की महिला टीम पस्त, भारत ने बनाई 2-0 की अजेय बढ़त

INDW vs ENGW : भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women’s Cricket Team) ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे में 88 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम (Indian Team) ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया (Team India ) ने 23 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज अपने नाम किया है। इससे पहले चंद्रकांता कौल (Chandrakanta Kaul) की कप्तानी में भारत ने 1999 में इंग्लैंड (England) में वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी।

इंग्लैंड (England) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में पांच विकेट गंवाकर 333 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने 111 गेंदों में 143 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड (England) की पूरी टीम 44.2 ओवर में 245 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड (England) की ओर से डेनियल वायट ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह (Fast Bowler Renuka Singh)ने चार विकेट झटके।

Harmanpreet Kaur slammed her second-highest ODI score, smashing 43 runs off her last 11 balls 😱#ENGvIND | #IWC | 📝 Scorecard: https://t.co/kCaBmNgOPG pic.twitter.com/QTioWC1fcX

— ICC (@ICC) September 21, 2022