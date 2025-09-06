शिक्षा की बजाय नफ़रत, झूठ, हिंसा और जुमलेबाजी वाला ट्यूशन देना कर दिया है शुरू... NDA सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने एक न्यूज पेपर की कटिंग को शेयर किया है। साथ ही लिखा कि, 20 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी में 70 वोकेशनल कोर्स चलते थे। नीतीश-मोदी NDA सरकार के चलते इन 20 वर्ष में 56 कोर्स बंद हो गए। हे मंगलराज वाले! छात्र-युवा विरोधी डबल इंजन पर सवार शिक्षा के दुश्मनों, क्या आप जानते है किन कारणों से ये वोकेशनल कोर्स बंद हुए है?
पटना। राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, एनडीए सरकार के चलते 20 वर्षों में 56 कोर्स बंद कर दिए गए। इन लोगों ने युवाओं को नौकरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बजाय नफ़रत, झूठ, हिंसा, हिंदू-मुस्लिम और जुमलेबाजी वाला संघी ट्यूशन देना शुरू किया है तब से शिक्षा व्यवस्था और नौकरी-रोजगार चौपट है।
तेजस्वी यादव ने एक न्यूज पेपर की कटिंग को शेयर किया है। साथ ही लिखा कि, 20 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी में 70 वोकेशनल कोर्स चलते थे। नीतीश-मोदी NDA सरकार के चलते इन 20 वर्ष में 56 कोर्स बंद हो गए। हे मंगलराज वाले! छात्र-युवा विरोधी डबल इंजन पर सवार शिक्षा के दुश्मनों, क्या आप जानते है किन कारणों से ये वोकेशनल कोर्स बंद हुए है?
नहीं जानते तो जानिए…नियमित शिक्षकों की कमी, लैब और लाइब्रेरी की कमी, पुस्तकों की अनुपलब्धता, लाइब्रेरियन की कमी, सुविधाओं की कमी, मंहगी फीस, प्लेसमेंट की कमी, प्लेसमेंट सेल की कोई व्यवस्था नहीं, जगह की कमी तथा सरकारी अनुदान की कमी सहित अनेक कारणों की वजह से 108 वर्ष पुरानी पटना यूनिवर्सिटी को बीजेपी-नीतीश सरकार ने बर्बाद कर दिया है।
तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, इन लोगों ने युवाओं को नौकरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बजाय नफ़रत, झूठ, हिंसा, हिंदू-मुस्लिम और जुमलेबाजी वाला संघी ट्यूशन देना शुरू किया है तब से शिक्षा व्यवस्था और नौकरी-रोजगार चौपट है। साथियों, दो पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली इस भ्रष्ट एनडीए सरकार को हटा कर बिहार को नई सोच, नए विज़न और नई दृष्टि वाली गतिशील, प्रगतिशील और जीवंत युवा सरकार चाहिए।