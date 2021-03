नई दिल्ली। आज अंतराष्ट्रीय महिला दिवस है। इस खास मौके पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है। जिसमें उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अपनी बेटी वामिका को गोद में लिए हंस रही हैं। उन्होंने ये फोटो अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर पोस्ट की है। विराट कोहली ने फोटो शेयर कर के कैप्शन में लिखा है कि,बच्चे को जन्म देते देखना आसान बात नहीं है।

यह किसी के लिए अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस हो सकता है। जब आप इसे देखते हैं तो आप महिलाओं की असली ताकत और दिव्यता को समझते हैं और आप यह समझ पाते हैं कि भगवान ने उनके अंदर जीवन क्यों बनाया है। विराट ने आगे लिखा कि, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे मज़बूत और सॉफ्ट दिल वाली महिला को महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

Happy Women's Day to all the amazing women of the world. The strength of society is the strength of women.

— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2021