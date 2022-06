International yoga day 2022 : मोदी बोले- दुनिया में अब योग केवल Part of Life नहीं, बल्कि Way of Life बन चुका है

International yoga day 2022: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को कर्नाटक (karnataka) के मैसूर में हजारों लोगों के साथ योग किया। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आठवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया (International yoga day 2022) गया।

इस अवसर पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनियाभर के लोगों के लिए योग अब केवल Part of Life नहीं, बल्कि Way of Life बन रहा है। हमें योग को जानना भी है और जीना भी है। उन्होंने कहा कि योग दिवस की व्यापकता और स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है, जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी।

पीएम मोदी ने कहा कि हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, जीना भी है, अपनाना भी है, पनपाना भी है। जब हम योग को जिने लगेंगे तब योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख, और शांति का जश्न मनाने का माध्यम बन जाएगा।

पीएम मोदी की पहल पर 2015 में हुई योग दिवस मनाने शुरुआत

2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International yoga day) मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी। जब पहली बार पूरी दुनिया में योग दिवस एक साथ मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनियाभर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने स्वीकार कर लिया। महज तीन महीने के अंदर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International yoga day) के आयोजन का ऐलान कर दिया गया। अगले ही साल 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस (world yoga day) दुनिया भर में मनाया गया। साल 2015 में 21 जून को योग दिवस मनाने का फैसला लिया गया।