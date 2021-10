IPL 2021: आईपीएल में कप्तान के रुप में अपना अंतिम मैच खेल रहे विराट कोहली अंपायर से भिड़े Viral Video

नई दिल्ली। कल आईपीएल 2021 के दूसरे एलिमेंटर मैच में आरसीबी की टीम को कोलकत्ता (Kolkatta) के हांथों हार का सामना करना पड़ा। कल का आईपीएल का ये मैच कप्तान के रुप में विराट कोहली का अंतिम मैच था। इसके साथ ही विराट का बतौर कप्तान आरसीबी को चैंपियन बनाने का सपना भी टूट गया। इस मैच में एक ऐसा मौका भी आया, जब विराट को अंपायर (Umpair) के साथ भिड़ते देखा गया। यह वाकया केकेआर की पारी के सातवें ओवर का है। यहां लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी आखिरी बॉल डाली तब गेंद सीधे केकेआर के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) के पैड पर जाकर लगी। इस पर चहल और बैंगलोर के अन्य खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया।

इसके बाद विराट ने तुरंत डीआरएस लिया। बाद में टीवी रिप्ले(TV replay) में देखने के बाद मैदानी अंपायर वीरेंद्र शर्मा को अपना फैसला बदलना पड़ा, जिससे विराट का डीआरएस लेना सही साबित हुआ। जैसे ही यह फैसला आया, वैसे ही अंपायर और विराट के बीच बहस होते देखी गई। हालांकि अच्छी बात यह हुई कि अंपायर और विराट के बीच बातचीत का अंत एक स्माइल(Smile) के साथ हुआ। कप्तान के रुप में अपना अंतिम मैच खेल रहे विराट कोहली जाते जाते से संदेश दे गये कि वो हमेशा जूझारु रहेंगे और इंसान का स्वभाव मैच पहला हो या अंतिम वैसा ही रहता है।

RCB vs KKR -Virat Kholi was seen shouting at the umpire pic.twitter.com/7ifdT5xl2U

— sudatt shakya (@SudattShakya) October 11, 2021