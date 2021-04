IPL 2021: जब पृथ्वी शॉ ने एक ओवर में जड़े 6 चौके, बॉलर 'शिवम' दबा दिया गला... video

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सलामी बल्लेबाज़ पृथ्वी शॉ ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाज़ी की। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के की सहायता से 41 गेंदों पर ताबड़तोड़ 82 रन बनाए। पृथ्वी ने अपने इरादे पारी के पहले ही ओवर में जाहिर कर दिए थे। उन्होंने KKR के तेज गेंदबाज शिवम मावी के इस ओवर में लगातार 6 चौके लगाए। इस युवा गेंदबाज के ओवर में कुल 25 रन पड़े।

आपको बता दें, IPL के इतिहास में ये दूसरी बार है, जब एक ओवर में 6 चौके लगे। इससे पहले ये कारनामा 2012 में अजिंक्य रहाणे ने किया था। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए रहाणे ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के गेंदबाज एस अरविंद के ओवर में लगातार 6 चौके लगाए थे। युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने इसके बाद 18 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरा की। उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली ने कोलकाता को 7 विकेट से हरा दिया।

