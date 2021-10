IPL 2021: किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज से मिलता है उमरान मलिक का बॉलिंग एक्शन Video Viral...

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक खूब चर्चा में हैं। मलिक आईपीएल 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ बुधवार को खेले गए मैच में उमरान आईपीएल 2021 की सबसे तेज गेंद फेंककर खलबली मचा दी।

उमरान की गेंदबाजी के आरसीबी के कप्तान विराट कोहली भी कायल हो गए। उमरान मलिक का बॉलिंग एक्शन पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और बॉलिंग कोच वकार यूनिस से काफी मिलता-जुलता है। उमरान और वकार के बॉलिंग एक्शन को मिलाकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।

it's great to see some one from india running at full stream and bowling at 150kmph+ just like the great waqar Younis🔥🔥 long way to go Umran malik💙@umranmalik__ #UmranMalik #SRH #waqaryounis pic.twitter.com/GQQ1Kd6EiY

— crackzz pratheek (@pratheek_0) October 6, 2021