IPL 2022: आईपीएल के अगले सत्र में इस फ्रेंचाइजी के हेड कोच बनेंगे आशीष नेहरा

नई दिल्ली। साल 2022 में होने वाले आईपीएल(IPL 2022) के अगले सत्र के लिए भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को अहमदाबाद टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। बता दें कि अगले सत्र में आईपीएल में दो नई फ्रेंचाइजी की टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हैं। लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें अगले साल से टूर्नामेंट में खेलते नजर आयेंगी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा अहमदाबाद आईपीएल टीम के मुख्य कोच होंगे जबकि इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज विक्रम सोलंकी(Vikram Solanki) इसके क्रिकेट निदेशक होंगे।

विश्व कप विजेता भारत के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन इस टीम के मेंटोर(Mentor) होंगे। नेहरा पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच रह चुके हैं। अहमदाबाद टीम अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं कर सकती क्योंकि ‘लेटर आफ इंटेट’ मिलने के बाद ही यह किया जा सकता है। अहमदाबाद टीम के आला अधिकारी इन तीनों का इंटरव्यू(Interview) कर चुके हैं और इस सत्र के लिये उनका चयन हो चुका है।’

ANNOUNCEMENT

Mr. Ashish Nehra has been appointed as our head coach for the upcoming IPL season!

Best wishes, champ 🥳🥳 @TheAshishNehra

— Ahmedabad IPL (@AhmedabadIPL) January 3, 2022