IPL 2022: सड़क पर बीच रास्ते धोनी ने खड़ी कर दी बस, कहा-‘सुपरओवर चल रहा है ये टाटा आईपीएल है, ये पागलपन अब नॉर्मल है’

नई दिल्ली। आईपीएल 2022 का प्रोमो जमकर धमाल मचा रहा है क्यों​कि इसमें मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2022 का दूसरा प्रोमो भी रिलीज हो गया है और इस बार इसमें धोनी का गजब लुक देखने को मिल रहा है।

दूसरे प्रोमो में धोनी बस ड्राइवर के धांसू लुक में नजर आ रहे हैं, जोकि साउथ इंडियन जैसा है। आईपीएल की ओर से जारी वीडियो में धोनी सवारियों से भरी बस को अचानक बीच सड़क पर रोक देते हैं और इससे रोड पर ट्रैफिक लग जाती है। माही बस को बीच सड़क पर रोककर ब्रेक लगाते हैं और फिर रिवर्स गीयर डालकर बस को पीछे करते हैं।

When it's the #TATAIPL, fans can go to any extent to catch the action – kyunki #YehAbNormalHai!

What are you expecting from the new season?@StarSportsIndia | @disneyplus pic.twitter.com/WPMZrbQ9sd

— IndianPremierLeague (@IPL) March 4, 2022