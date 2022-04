IPL 2022: कोहली ने जड़ा अर्धशतक, छक्का लगाते ही झूम उठीं पत्नी अनुष्का शर्मा, देखिए तस्वीरें

IPL 2022: आईपीएल के 15वें सीजन में शनिवार को मुंबई के ब्रेबौर्न स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के बीच भिडंत हुई। आईपीएल का ये 43वां मुकाबला है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का पुराना अंदाज देखने को मिला और उनका बल्ला भी खूब चला।

Anushka Sharma like a proper fan after that Kohli six 🤩 pic.twitter.com/lM7XxLBJJG

— India Fantasy (@india_fantasy) April 30, 2022