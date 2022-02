IPL 2022: लखनऊ सुपर जायंट्स ने CM योगी को भेंट किया टीम का पहला बल्ला, गौतम गंभीर भी रहे मौजूद

नई दिल्ली। आईपीएल 2022 के सत्र में लखनऊ की टीम पहली बार हिस्सा ले रही है। लखनऊ की टीम सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने टीम के मेंटर और भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया है।

टीम के मालिक और मेंटर ने सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात क​र के उन्हें टीम का पहला बल्ला भेंट किया है। फ्रेंचाइजी ने ट्विटर पर इसकी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘मुख्यमंत्री योगी आदत्यिनाथ को टीम का पहला बल्ला भेंट किया। क्रिकेट को अपार समर्थन देने के लिए उनके आभारी हैं।’

The first bat of the #LucknowSuperGiants presented to the Honorable Chief Minister, @myogiadityanath. Grateful to receive his support! 🏏 pic.twitter.com/SDmRLMa7Sw

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) February 18, 2022