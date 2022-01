IPL 2022: लखनऊ की टीम के नाम का हुआ आधिकारिक ऐलान, जानिए किस नाम से जानी जाएगी टीम

IPL 2022: आईपीएल 2022 में इस बार दो और टीमें शामिल होगी, जिसमें एक नाम लखनऊ का भी है। सोमवार को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम का ऐलान कर दिया है। आईपीएल की ये फ्रेंचाइजी टीम ‘लखनऊ सुपर जाएंट्स’ (‘Lucknow Super Giants’) के नाम से जानी जाएगी। इस टीम के मालिक आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड (गोयनका ग्रुप) के चेयरमैन डॉ. संजीव गोयनका ने एक वीडियो जारी करके इसकी जानकारी दी है।

बता दें कि, लखनऊ फ्रेंचाइजी (Lucknow Franchise) ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर सुझाव मांगा था। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही टीम के नाम का ऐलान कर दिया गया। बता दें कि, केएल राहुल लखनऊ फ्रेंचाइजी (Lucknow Franchise) के कप्तान होंगे जिन्हें 17 करोड़ रुपये की राशि से टीम के साथ जोड़ा गया है। इससे पहले केएल राहुल ने पंजाब किंग्स की कप्तानी संभाल रहे थे।

Team owner, Dr. Sanjiv Goenka, Chairman @rpsggroup unveils the name for the Lucknow IPL team. 😊👏🏼#LucknowSuperGiants #NaamBanaoNaamKamao #IPL2022 @IPL @BCCI @GautamGambhir @klrahul11 pic.twitter.com/TvGaZlIgFR

— Lucknow Super Giants (@TeamLucknowIPL) January 24, 2022