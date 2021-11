IPL 2022: रिटेंशन को लेकर रविंद्र जडेजा ने पूछा चैंपियन टीम से सवाल, मिला मजेदार जवाब

नई दिल्ली। अगले साल होने वाले आईपीएल के अगले सत्र से पहले खिलाड़ियों की निलामी होनी है। आईपीएल 2022(IPL 2022) में दो नई टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। बीसीसीआई ने सभी वर्तमान टीमों को अपने खिलाड़ियों को रिटेंशन करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। आपको बता दें कि नियमों के अनुसार एक टीम अधिकतम चार खिलाड़ियों को रिटेंशन(Ritension) कर सकती है।

आईपीएल की वर्तमान चैंपियन टीम सीएसके(CSK) ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया और फैन्स को मौका दिया है कि फैंस खुद वोट करें। वोट कर फैंस ये टीम को बता सकते हैं कि कौन खिलाड़ी रिटेंशन के लायक है और कौन नहीं। चेन्न्ई की टीम के बेस्ट आलराउंडर रविंद्र जडेजा(Ravindra Jadeja) ने भी तीन चार बार की चैंपियन से एक सवाल पूछा है। चेन्नई सुपर किंग्स और जडेजा के बीच इस सवाल-जवाब को खूब पसंद किया जा रहा है। जडेजा ने सीएसके के ट्विटर पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, ‘क्या मुझे बताना चाहिए?’ उनके इस ट्वीट पर सीएसके ने जवाब देते हुए लिखा, ‘अभी नहीं..’।

The Retention Tension! Have you got some fav 💛 names in mind?

Click & tell us here who four you 😎

#SuperRetention #WhistlePodu🦁

— Chennai Super Kings – Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) November 26, 2021