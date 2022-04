IPL 2022: उमरान मलिक के आखिरी ओवर पर शशि थरूर का शानदार रिएक्शन, जानें क्या कहा

नई दिल्ली। उमरान मलिक जैसा युवा तेज गेंदबाज अपनी गेंद की स्पीड से आये दिन बल्लेबाजों को चौंका दे रहा है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले उमरान ने रविवार को भी पंजाब किंग्स के खिलाफ एक नया इतिहास रच दिया।

जम्मू कश्मीर का यह तेज गेंदबाज आईपीएल में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने मैच की पहली पारी के 20वें ओवर को मेडन फेंका है। उमरान के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) का भी बयान आया है। थरूर ने इस युवा तेज गेंदबाज की जमकर तारीफ की है और कहा कि उन्हें इंग्लैंड ले जाना चाहिए क्योंकि वह अंग्रेजों को डरा देंगे।

We need him in India colours asap. What a phenomenal talent. Blood him before he burns out! Take him to England for the Test match greentop. He and Bumrah bowling in tandem will terrify the Angrez! #UmranMalik https://t.co/T7yLb1JapM

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 17, 2022