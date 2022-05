IPL 2022: सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन आईपीएल छोड़कर न्यूजीलैंड के लिए हुए रवाना, जानिए कारण?

IPL 2022: आईपीएल 2022 अपने आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने बड़ा निर्णय लिया है। विलियमसन (Kane Williamson) ने आईपीएल के बचे हुए मैच को छोड़कर न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विलियमसन दूसरी बार पिता बनने वाले हैं, जिसके कारण वो आईपीएल छोड़कर पत्नी और परिवार के साथ रहने के लिए रवाना हो गए हैं।

𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬:

Our skipper Kane Williamson is flying back to New Zealand, to usher in the latest addition to his family. 🧡

Here's everyone at the #Riser camp wishing Kane Williamson and his wife a safe delivery and a lot of happiness!#OrangeArmy #ReadyToRise pic.twitter.com/3CFbvN60r4

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 18, 2022