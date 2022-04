IPL 2022: विकेट चटकाने के बाद किरोन पोलार्ड को इस भारतीय खिलाड़ी ने किया ‘किस’, फैंस गुस्साये

नई दिल्ली। कल आईपीएल के 15वें सत्र में लखनऊ सुपर जाइंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। रविवार को खेले गये इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को लगातार सामवें मैच में हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की टीम ने मुंबई को 36 रनों से हरा दिया। जात का श्रेय हाथ लगा लखनऊ के स्पिनर कुणाल पांड्या के। मैच के दौरान क्रुणाल ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड इस मैच में भी फ्लॉप रहे और बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। क्रुणाल पांड्या ने पोलार्ड को पवेलियन भेजा। जैसे ही उन्होंने पोलार्ड का विकेट लिया वैसे ही वह उनकी तरफ दौड़ कर गए और पोलार्ड के सिर को चूम लिया। हालांकि पोलार्ड ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और वे पवेलियन लौट गए।

