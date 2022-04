IPL 2022: जब चहल ने किया विराट कोहली को रन आउट इंटरनेट पर आई मीम की बाढ़, आप भी देख हो जायेंगे लोटपोट

नई दिल्ली। कल राजस्थान रॉयल्स और बैंग्लोर रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेले गये मैच में बैंग्लोर की टीम ने राजस्थान का विजयी अभियान रोक दिया। इस मैच में पिछले सालों तक बैंग्लोर के लिए खेलने वाले यजुवेंद्र चहल ने विराट कोहली को रन आउट कर दिया। चहल के द्वारा विराट को आउट करने के बाद इंटरनेट पर मीम की बाढ़ आ गयी।

When your ex comes back to haunt you! 😜

Virat Kohli to Yuzi Chahal after his performance against RCB. #RCBvRR pic.twitter.com/ZnYNpI5EJJ

Can't sleep . How painful it is

Chahal running out Kohli 😭

Guy was as important as Abd , Kohli in rcb .maybe even more . Hesson mc I wanna put that guy in ⚰️ pic.twitter.com/Pk5lYZLtpQ

— “Renewed Energy“ (@KohlifiedGal) April 5, 2022