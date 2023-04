IPL 2023: हार्दिक पांड्या की वापसी के बाद गुजरात की टीम जीती, पंजाब किंग्स को हराया

IPL 2023: आईपीएल 2023 के 18वें मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत हुई। इस मैच में गुजरात ने 6 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही गुजरात अब अंकतालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गयी है। दरअसल, पिछले मैच में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे और उनकी टीम जीत की दहलीज पर पहुंचने के बाद मैच हार गई थी।

A last-over finish yet AGAIN! 👌 👌

It's the @gujarat_titans who hold their nerve against the spirited @PunjabKingsIPL ! 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/RkqkycoCcd #TATAIPL | #PBKSvGT pic.twitter.com/jYOqN5GBtK

— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2023