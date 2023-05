IPL 2023: शुभमन गिल की तूफानी पारी के दीवाने हुए दिग्गज खिलाड़ी, कोहली-युवराज से लेकर इन्होंने कह दी ये बड़ी बात

IPL 2023: आईपीएल 2023 में शुभमन गिल (Shubman Gill) ने अभी तक धमाकेदारी पारी खेली है। उनकी बल्लेबाजी की सभी दिग्गज तारीफ कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने मुंबई के खिलाफ आईपीएल में अपना तीसरा शतक जड़ा है। मुंबई के खिलाफ क्वालिफायर-2 के मुकाबले में शुभमन ने 60 गेंदों में सात चौके और 10 छक्के की मदद से 129 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।

क्रिकेट के दिग्गज लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। विराट कोहली से लेकर एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह तक कई दिग्गजों ने शुभमन गिल की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। इसके साथ ही फैंस कोहली से शुभमन गिल की तुलना करने लगे हैं। यही नहीं कोहली ने भी उनकी जमकर तारीफ की है। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी में शुभमन (Shubman Gill) की तस्वीर शेयर की है। साथ ही स्टार का इमोजी लगाया है।

भारत के 2011 विश्व कप विजेता ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी गिल की तारीफ की। युवराज ने ट्वीट किया, भारतीय क्रिकेट के नए प्रिंस द्वारा एक और शानदार पारी। इसके साथ ही ऋषभ पंत भी भी उनकी जमकर तारीफ की है। इंस्टाग्राम स्टोरी में पंत ने कैप्शन में लिखा- क्लास बाबा। भारतीय मध्यक्रम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- युवा उस्ताद शुभमन गिल (Shubman Gill) का एक और शानदार शतक! भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल है। रॉकिंग, चैंप!

What a player. 3rd hundred in 4 matches and some breathtaking shots. Amazing consistency and hunger, the kind of stuff big players do, cash in on the purple patch #ShubhmanGill pic.twitter.com/nUjXoLRKaA

— Virender Sehwag (@virendersehwag) May 26, 2023