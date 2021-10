IPL: शाहरुख खान ने सिक्स लगा के दिलाई अपनी टीम को जीत, विनिंग शॉट देख झूम उठी प्रीति जिंटा Viral Video...

नई दिल्ली। कल आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में पंजाब किंग्स और कोलकत्ता नाइटराइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया। जिसमें पंजाब की टीम ने कोलकत्ता को पांच विकेट से हरा कर के जीत दर्ज की। इस मैच में पंजाब के युवा बल्लेबाज शाहरुख (Shahrukh Khan) ने वेंकटेश अय्यर की गेंद पर सिक्स लगाकर पंजाब को केकेआर के खिलाफ 5 विकेट से जीत दिलाई। शाहरुख के विनिंग शॉट से टीम की को-ओनर प्रीति जिंटा(Priti Zinta) भी काफी खुश नजर आईं और उन्होंने स्टैंड में मौजूद अपनी साथी को ताली देते इस जीत का जश्न मनाया। को-ओनर प्रीति जिंटा के चेहरे की खुशी बयां कर रही थी कि पंजाब के लिए यह जीत कितनी बड़ी है।

पंजाब के इस बैट्समैन ने महज 9 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 सिक्स और एक चौका शामिल रहा। पंजाब (Panjab) की तरफ से कप्तान केएल राहुल ने 67 रनों की शानदार पारी खेली और शुरुआत से अंत तक एक छोर को संभाले रखा। राहुल पारी के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए। उनके अलावा मयंक अग्रवाल ने 27 गेंदों में 40 रनों की ताबड़तोड़ इनिंग खेली। इससे पहले केकेआर (KKR) की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने 67 रनों की शानदार पारी खेली जिसके बूते कोलकाता की टीम 20 ओवर में 165 रनों के स्कोर तक पहुंच सकी। इस जीत के साथ ही पंजाब ने अपने प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को बरकरार रखा है।

