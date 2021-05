IPS अधिकारी ने फोटो शेयर कर पूछा सवाल, हजारों लोग नहीं दे पाये सवाल आप को आता है क्या? देखें

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोज देखने को मिलते हैं जिनपर हमको यकीन ही नहीं होता। ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस फोटो में एक शख्स का चेहरा बना है।

जिसपर ढेर सारे जानवर बने हैं, लेकिन आपके लिए ये पहचानना मुश्किल होगा कि फोटो में कौन सा जानवर कहां है। ये तस्वीर ऐसी है जिसमें आपको जानवरों को पहचानने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इस फोटो को आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने ट्विटर पर शेयर किया है। फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने एक सवाल भी पूछा है। उन्होंने पूछा है कि बताइए इस फोटो में ऊंट कहां है ?

#TestYourEyes

Can you find the Camel? pic.twitter.com/BcZwDLr0j9

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) May 21, 2021