Hathras Road Accident : छह कांवड़ियों की मौत मामले में गाज पुलिस अधीक्षक पर गिरी, योगी सरकार ने किया तबादला

हाथरस । योगी सरकार (Yogi Government) ने हाथरस (Hathras) में सड़क हादसे में छह कांवड़ियों की मौत (Death of Six Kanwariyas) की गाज रविवार को पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police ) पर गिरी। उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

बता दें कि हाथरस (Hathras) के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य (Superintendent of Police Vikas Kumar Vaidya) का तबादला कर उन्हें सेनानायक, मिर्जापुर के पद पर भेजा गया है। उनकी जगह देवेश कुमार पांडेय (Devesh Kumar Pandey) की तैनाती हुई है। बता दें कि बीते दिनों हुए एक सड़क हादसे में छह कांवड़ियों की मौत (Death of Six Kanwariyas) हो गई थी जिस पर एसपी को हटाया गया है।