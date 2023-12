IPS Transfer : योगी सरकार ने दो आईपीएस का किया तबादला, पूजा यादव डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने दो आईपीएस अफसरों (IPS Officers) का तबादला कर दिया है। आईपीएस पूजा यादव (IPS Pooja Yadav) को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक (Director General of Police Headquarters) से संबद्ध किया गया है। अभी तक वह पुलिस अधीक्षक रेलवे (Superintendent of Police Railway) के पद पर तैनात थीं।

इसी तरह आईपीएस देव रंजन वर्मा (IPS Dev Ranjan Verma) को पुलिस अधीक्षक रेलवे (Superintendent of Police Railway) नियुक्त किया गया है। वह अभी तक पुलिस अधीक्षक एसएसआईटी लखनऊ (Superintendent of Police SSIT Lucknow) के पद पर कार्यरत थे।