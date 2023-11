iQOO 12 Launch Date: स्नैपड्रेगन 8 जेन 3 चिपसेट के साथ 12 दिसंबर को IQOO 12 होगा लॉन्च

iQOO 12 Launch Date: आईक्यू ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन IQOO 12 की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। IQOO 11 के सक्सेसर के तौर पर IQOO 12 को कंपनी 12 दिसंबर को लॉन्च करेगी। यह भारत में क्वालकॉम के लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रेगन 8 जेन 3 चिपसेट पर लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन होगा।

आईक्यू इंडिया के सीईओ निपुण मार्या (Nipun Marya, CEO of IQ India) ने अपने एक्स पर नए स्मार्टफोन IQOO 12 के लॉन्च की तारीख के बारे में बताया है। कंपनी IQOO 12 का बीएमडब्ल्यू इंस्पायर्ड एडिशन लॉन्च करेगी। चीन में ये स्मार्टफोन कल यानि 7 नवंबर को लॉन्च होगा। IQOO 12 को इस साल जनवरी में लॉन्च हुए IQOO 11 के सक्सेसर के तौर पर देखा जा रहा है।

आईक्यू 12 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें फ्लैट डिस्प्ले और थिन बेजेल्स देखने को मिल सकता है। इस फोन में 6.78 इंच की पंच होल हो OLED डिस्प्ले 1.5k रेजोल्यूशन के साथ मिलने की उम्मीद है जो 144hz के रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स के पिक ब्राइटनेस के साथ आएगी। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्पले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है।

Get ready for the fastest duo you’ve ever seen, #iQOOFam! When #iQOO12 teams up with #Snapdragon8Gen3, a new era of flagship experiences is set to unveil. Mark your calendars for the launch on 12.12.23. #iQOO #DoTheDream pic.twitter.com/WZnhC7ia94

