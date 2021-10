Iran : ईरान में शख्स ने गवर्नर को जड़ा जोरदार थप्पड़, इस वजह से व्यक्ति ने किया ये काम-Video

Iran: ईरान (Iran) में एक व्यक्ति ने प्रांतीय गवर्नर को उस समय एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जब वह स्टेज पर थे। प्रांतीय गवर्नर उस समय शपथ ले रहे थे। ईरानी व्यक्ति के द्वारा थप्पड़ मारने की वजह तो और भी हास्यास्पद है।दसअसल ये ईरानी व्यक्ति इस बात से नाराज था कि उसकी पत्नी को एक पुरूष डॉक्टर ने कोरोनावायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) लगाई थी।अबेदिन खोर्रम (Abedin Khorram) को उत्तर पश्चिमी ईरान में पूर्वी अजरबैजान प्रांत (East Azerbaijan Province) का गवर्नर नियुक्त किया गया।

Abedin Khorram, the new governor general of Iran's East Azarbayjan Province, was slapped in the face by a member of the audience during his inauguration ceremony this morning. pic.twitter.com/opJgTpNl8S

— Kian Sharifi (@KianSharifi) October 23, 2021