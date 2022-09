Irani Cup 2022 : BCCI ने हनुमा विहारी को बनाया कप्तान, रेस्ट ऑफ इंडिया स्क्वॉड का ऐलान

Irani Cup 2022 : ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमिटी (All India Senior Selection Committee) ने रेस्ट ऑफ इंडिया स्क्वॉड का ऐलान (Rest of India Squad Announced) कर दिया है। रेस्ट ऑफ इंडिया (Rest of India) और रणजी चैंपियन सौराष्ट्र (Ranji Champion Saurashtra) के बीच 1 से 5 अक्टूबर के बीच ईरानी कप 2022 (Irani Cup 2022) खेला जाना है। यह मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Saurashtra Cricket Association Stadium) में खेला जाना है।