IRCTC Fake App: रेल टिकट बुकिंग के फेक ऐप और वेबसाइट से रहें सावधान! ऐसे करें असली-नकली की पहचान

IRCTC Fake App: ऑनलाइन माध्यम ने मौजूदा समय टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब लोग घर बैठे ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आसानी से टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन टिकट बुकिंग (Online Ticket Booking) की सुविधा ने इस प्रक्रिया को जितना आसान बनाया है। उतना ही इसके इस्तेमाल के दौरान सावधान रहने की जरूरत है।

दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) के कुछ फर्जी एप्स गूगल प्ले-स्टोर पर हैं और कुछ एप्स की एपीके फाइल वायरल हो रही हैं, जो यूजर्स को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस मामले में IRCTC ने ट्वीट करके यूजर्स को सावधान किया है। आईआरसीटीसी ने ट्वीट में लिखा, ‘चेतावनी: यह बताया गया है कि एक दुर्भावनापूर्ण और नकली मोबाइल ऐप अभियान प्रचलन में है, जहां कुछ धोखेबाज बड़े पैमाने पर फ़िशिंग लिंक भेज रहे हैं और आम नागरिकों को धोखाधड़ी गतिविधियों में फंसाने के लिए उपयोगकर्ताओं को नकली ‘आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट’ मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।’

आगे कहा गया है कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे धोखेबाजों के शिकार न बनें और केवल गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से आईआरसीटीसी के आधिकारिक रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप का उपयोग करें, और आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट http://irctc.co.in पर प्रकाशित आधिकारिक नंबरों पर आईआरसीटीसी ग्राहक सेवा पर कॉल करें। सतर्क रहें! सुरक्षित रहें!’

Alert: It has been reported that a malicious and fake mobile app campaign is in circulation where some fraudsters are sending phishing links at a mass level and insisting users download fake ‘IRCTC Rail Connect’ mobile app to trick common citizens into fraudulent activities.…

